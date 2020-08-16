Основатель освещающего протесты в Белоруссии Telegram-канала NEXTA объявлен в розыск в РФ

Основатель крупнейшего белорусского Telegram-канала NEXTA Степан Путило объявлен в розыск в России, информирует РИА "Новости", ссылаясь на данные МВД.

Ранее Путило стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 и 3 ст. 293 УК РБ - организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках.

В рамках этого разбирательства 21-летнему Путило может грозить до 15 лет тюрьмы.

Telegram-канал NEXTA - крупнейшее интернет-сообщество в Белоруссии, насчитывающее свыше 2 млн подписчиков. В нём публикуются фото и видео с протестов, уже неделю не утихающих по всей стране.