Лукашенко призвал руководителей заводов увольнять бастующих работников

Белорусский глава Александр Лукашенко полагает, что бастующих заводчан следует увольнять, поскольку предприятия и так переполнены персоналом. Высказывание президента приводит "Интерфакс".

"Еще раз повторяю: никого не уговаривайте. Все понимают, что происходит. Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут - пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - заявил Лукашенко.

В прошлую пятницу по крупнейшим заводам Белоруссии прокатилась волна протестов и забастовок. Среди них - МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Беларуськалий, Нафтан, Мозырский НПЗ.

Рабочие требуют прекратить насилие в отношении участников мирных уличных акций и выступают за проведение повторных - открытых - выборов главы государства.

Уже неделю в стране не утихают протесты: белорусы настаивают, что в электоральном процесс победу одержал отнюдь не Лукашенко, а его главная соперница Светлана Тихановская, которая вынуждена была под давлением покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.