"Мы не должны стать отхожим местом для Европы": Лукашенко вышел к участникам митинга в свою честь

Белорусский президент вышел на организованную на центральной площади Минска сцену и обратился к собравшимся там гражданам, вышедшим для того, чтобы его поддержать.

"Я позвал вас не для того, чтобы вы меня не защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою независимость, своих жен, сестер и детей. Я не хотел вас звать на площадь: у вас много дел и забот. Вы убираете хлеб и собираете детей в школу. Я помню девяностые: здесь стояли рабочие с кастрюлями и просили накормить детей. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить площадей и митингов", - начал Лукашенко, которого цитирует "Медуза".

В продолжение президент обращается к людям, желающим перемен, прося их конкретизировать свои запросы.

Кроме того, по информации управленца, некогда союзные страны - Литва, Польша, Украина - стали наращивать военную мощь на границах и выступать против него, требуя проведения новых выборов.

"Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Если мы их послушаем, мы погибнем как государство, как народ, как нация", - уверен Лукашенко.

Напомним, ранее в различных СМИ появились видео о том, как к столице Белоруссии колоннами следуют автобусы из разных городов страны. Внутри, предположительно, - бюджетники.

В то же время по улицам Минска тысячами идут протестующие граждане.