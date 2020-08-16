"Запомните - загубите Лукашенко, это будет начало вашего конца": В Минске завершился провластный митинг

Белорусский президент Александр Лукашенко завершил выступление на митинге в свою честь: сразу после его ухода со сцены собравшиеся начали организованными группами расходиться по автобусам, на которых их привезли на центральную площадь Минска.

В часовом выступлении управленец ругал мирных протестующих, заявляя, что их действия координируются из-за рубежа.

Кроме того, страна, по его уверению, уже выбрала нового руководителя, поэтому новые выборы не нужны, так как процесс был полностью легитимным.

"Пойдем на выборы - погибнем, и этого хотят там за границей. Кто породил эту жестокость? Вы ее породили. Пойдем на выборы и перевернем страну. Запомните - загубите Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молить неизвестно на кого! Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам", - приводит выдержку из речи Лукашенко "Медиазона".

После, пообещав встать перед демонстрантами на колени, Лукашенко под аплодисменты покинул сцену и уехал.

Между тем, передает Tut.by, у стелы "Минск - город-герой" собралось больше 60 тысяч человек. На акцию протеста по-прежнему продолжают приходить люди.

Солидаризированно собираются и другие города Белоруссии.