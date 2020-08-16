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16:55

"Ён мне не Бацька": Петербуржцы вновь вышли поддержать белорусов

фото ЗакС политика "Ён мне не Бацька": Петербуржцы вновь вышли поддержать белорусов

Жители Петербурга вновь вышли к стенам консульства Белоруссия на улице Бонч-Бруевича в знак солидарности с проходящими в стране протестами: собравшиеся, передает ДП, выстроились в очередь с плакатами, ожидая возможности постоять в одиночном пикете.

В руках у демонстрантов, которых насчитали не менее сотни, плакаты с надписями "Жыве Беларусь" ,"Будем помнить", "Горжусь своими беларусами", "Ён мне не Бацька".

В толпе звучат белорусские народные песни: "Чым асвенчан? Кроўю, потам. Чым быць хочаш? Не быць скотам (Какая месть? Тогда кровь. Кем ты хочешь быть? Не быть скотом)".

Правоохранители выборочно проверяют у собравшихся документы, пока задержаний нет.

Днём ранее акция в поддержку белорусских протестов прошла у Гостиного двора: организаторами мероприятия были Либертарианская партия и "Открытая Россия". ЗАКС.Ру рассказывал и показывал, как прошло событие.

Сейчас по всей Белоруссии проходят митинги оппозиции: в Минске, к примеру, собралось не менее 60 тысяч человек.

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16:55 "Ён мне не Бацька": Петербуржцы вновь вышли поддержать белорусов

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