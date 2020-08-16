В Москве задержали ехавшую на встречу с Важенковым координатора "Открытой России" Усманову

Столичные правоохранители задержали координатора "Открытой России" Татьяну Усманову, которая ехала на встречу с вернувшимся из Минска членом организации Артёмом Важенковым, оповестила "МБХ медиа" сотрудница ОР Алина Данилина.

"Ехали с Таней Усмановой в машине по Ленинградке, около 12 дома. Подъехали сотрудники второго Оперативного полка, заставили остановить машину, выйти из нее и показать документы. Сразу подъехал автозак и ее увели в автозак. Она без телефона", - поделилась Данилина.

По словам общественницы, полицейские вели себя с Усмановой грубо, не объяснив также причину задержания. Её коллеги не знают, в какой отдел повезли женщину.

Важенков вернулся из Белоруссии утром - накануне его отпустили из ИВС Минска.

Активист "Открытки" поехал в союзное государство вместе с соратником по движению Игорем Роговым, чтобы участвовать в наблюдении за выборами президента страны. Однако связь с ними оборвалась, а позднее в один из дней по телефону Важенкова ответил неизвестный мужчина, который представился "другом" и сообщил, что у активистов все "не очень хорошо".

После этого агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Их обвинили в организации массовых беспорядков. Рогова отпустили ранее, он уже вернулся в Россию.

Вину общественники не признают.