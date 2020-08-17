У избитого белорусскими силовиками активиста "Открытки" Важенкова зафиксировали множественные гематомы

У активиста "Открытой России" Артёма Важенкова, днём ранее вернувшегося из Белоруссии домой, врачи диагностировали множественные гематомы, травматолог рекомендовал обратиться к неврологу из-за возможных осложнений в будущем, делится "МБХ медиа".

"Белорусские милиционеры продолжают традиции нашей полиции, так что вы обратитесь к неврологу, удары по лицу могут аукнуться", - сообщил врач.

Важенков был задержан в самом начале белорусских протестов. Долгое время с ним не было связи, и лишь 15 августа его отпустили из ИВС Минска.

Активист "Открытки" поехал в союзное государство вместе с соратником по движению Игорем Роговым, чтобы участвовать в наблюдении за выборами президента страны. Однако связь с ними оборвалась, а позднее в один из дней по телефону Важенкова ответил неизвестный мужчина, который представился "другом" и сообщил, что у активистов все "не очень хорошо".

После этого агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Их обвинили в организации массовых беспорядков. Рогова отпустили ранее, он уже вернулся в Россию.