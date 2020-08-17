Коронавирус выявили у ещё 4892 россиян: плюс 159 - в Петербурге

Согласно предоставленной оперативным штабом информации, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 4892 россиян, соответственно, общее количество заболевших с начала пандемии достигло отметки 927 745.

Скончались ещё 55 человек, за весь период с начала распространения болезни погибли 15 740 заразившихся.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве - 690, Петербурге - 159, Московской области - 153, Свердловской области - 141, Ставропольском крае - 132.

Излечились от заболевания ещё 3133 гражданина, всего выздоровевших стало 736 101.

В Северной столице побороли болезнь 69 человек (всего - 24 624), в то же время смертей зафиксировано рекордно мало - две (всего - 2257).