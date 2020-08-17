Под крики "Позор!" и "Уходи!" Лукашенко кратко побеседовал с бастующими заводчанами

Александр Лукашенко второй день подряд пытается показать, что ещё на долгие годы в перед заручился поддержкой белорусов: вчера он выступал на собранном в его честь митинге, собравшем около 10 тысяч бюджетников со всей страны.

Сегодня он посетил на бастующий Минский завод колесных тягачей. Telegram-канал NEXTA и ещё ряд местных СМИ известили, что на встречу пустили лишь лояльных ему людей. У стен завода в то же время собралась внушительная толпа протестующих, скандировавшая "Уходи!". Выйдя на минуту к демонстрантам, Лукашенко сообщил, что новые выборы в Белоруссии пройдут только через его труп.

— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? - поинтересовался Лукашенко.

— Да! - отвечают собравшиеся.

— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, - резюмировал президент.

После он под крики "Лукашенко - в автозак" покинул территорию МЗКТ, уведомляет "Медуза".