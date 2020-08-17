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11:58

Экс-советник министра юстиции РФ перешла на работу в КИО Петербурга

фото ЗакС политика Экс-советник министра юстиции РФ перешла на работу в КИО Петербурга

Бывший советник министра юстиции России Мария Мельникова 17 августа была назначена на должность заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга. 

Ей поручено координировать и контролировать деятельность Нормативно-методического управления и Управления мониторинга, анализа и межведомственного взаимодействия, сообщили в КИО. Также в ее подчинение попало Правовое управление комитета. 

Мельникова работала в Минюсте с 2012 по 2020 год. В частности, она представляла министерство в Конституционном суде и озвучивала позицию Минюста о необходимости совершенствования "дадинской статьи".

С 1996 по 2012 год Мельникова занимала различные руководящие должности в системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и некоторое время руководила Федеральной регистрационной службой по Петербургу и Ленобласти после ухода в Группу ЛСР ее начальницы Галины Волчецкой в мае 2011 года.

Фото: notariatvrn.ru

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