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12:10

Осужденный за поднятое забрало шлема силовика фигурант "московского дела" подал на УДО

фото ЗакС политика Осужденный за поднятое забрало шлема силовика фигурант "московского дела" подал на УДО

Осужденный фигурант "московского дела" Кирилл Жуков подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, известила "МБХ медиа" адвокат "Агоры" Светлана Байтурина.

"Подано было ходатайство об условно досрочном освобождении в Тагилостроевский районный суд города Нижний Тагила, на 20 августа назначено рассмотрение. В ходатайстве указали, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, в связи с чем просим условно досрочно освободить, поскольку основания, предусмотренные законом, имеются — это одна треть срока назначенного наказания", - пояснила адвокат.

К заявлению прикреплены характеризующие мужчину документы, в том числе - гарантийное письмо о трудоустройстве после освобождения.

Ранее Жуков обратился с жалобой в ЕСПЧ. 

Жуков отбывает трехлетний срок в нижнетагильской колонии общего режима за то, что посмел прикоснуться во время силового разгона митинга 27 июля 2019 года к забралу шлема омоновца. Характерно, что судья в ходе процесса заявляла, что Жуков "нанес один удар левой рукой по подбородку потерпевшему, желая сбить шлем".

На прошлогодних летних митингах демонстранты требовали от власти проведения честных выборов и допуска всех кандидатов.

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