Осужденный за поднятое забрало шлема силовика фигурант "московского дела" подал на УДО

Осужденный фигурант "московского дела" Кирилл Жуков подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, известила "МБХ медиа" адвокат "Агоры" Светлана Байтурина.

"Подано было ходатайство об условно досрочном освобождении в Тагилостроевский районный суд города Нижний Тагила, на 20 августа назначено рассмотрение. В ходатайстве указали, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, в связи с чем просим условно досрочно освободить, поскольку основания, предусмотренные законом, имеются — это одна треть срока назначенного наказания", - пояснила адвокат.

К заявлению прикреплены характеризующие мужчину документы, в том числе - гарантийное письмо о трудоустройстве после освобождения.

Ранее Жуков обратился с жалобой в ЕСПЧ.

Жуков отбывает трехлетний срок в нижнетагильской колонии общего режима за то, что посмел прикоснуться во время силового разгона митинга 27 июля 2019 года к забралу шлема омоновца. Характерно, что судья в ходе процесса заявляла, что Жуков "нанес один удар левой рукой по подбородку потерпевшему, желая сбить шлем".

На прошлогодних летних митингах демонстранты требовали от власти проведения честных выборов и допуска всех кандидатов.