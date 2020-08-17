22 депутата Госдумы отчитались в декларациях о наличии зарубежной недвижимости

У 22 двух федеральных парламентариев обнаружилась в декларациях заграничная недвижимость, в том числе в странах, установивших антироссийские санкции, делится "Коммерсант".

Самая популярная страна у депутатов - Испания: там жилплощадь имеют представители "Единой России" Константин Затулин, Андрей Барышев, Александр Брыксин и Аркадий Пономарев, а также руководитель комитета по делам национальностей и экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

Второй по популярности оказалась Болгария, следом идут Латвия, Финляндия и Белоруссия. По одному депутату указали в декларациях недвижимость в Грузии, Украине и Франции, а жена Валерия Гартунга известила о наличии квартир в Швейцарии и на Кипре.

Старшие "товарищи" народных избранников - члены Совфеда - среди которых, в частности, - представитель Тульской области Дмитрий Савельев и экс-глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков задекларировали недвижимость в Британии.