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13:10

Адвокат Голунова рассказал о новом уголовном деле в рамках уже имеющегося

фото ЗакС политика Адвокат Голунова рассказал о новом уголовном деле в рамках уже имеющегося

Иван Голунов и его адвокат Сергей Бадамшин завершили ознакомление с материалами дела, возбужденного в отношении подбросивших журналисту наркотики экс-полицейских.

"Дело читается, как увлекательная книга. Особенно секретная его часть. Нас всех ждет интересный процесс в Мосгорсуде. В отношении неустановленных лиц выделено уголовное дело", - отчитался Бадамшин у себя в Telegram-канале.

Экс-полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании. Все они, кроме Коновалова, остаются в СИЗО до 7 сентября: Коновалов заключен под домашний арест.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

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