Верховный суд признал экстремистским движение АУЕ

Верховный суд РФ признал экстремистской организацией движение АУЕ - "Арестантский уклад един", информирует РИА "Новости".

"Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ экстремистской организацией", - уведомили в пресс-службе ВС РФ. Подробности заседания, проходившего в закрытом режиме, не приводятся.

Согласно разъяснению Генпрокуратуры, было установлено, что АУЕ представляет собой "хорошо структурированную и управляемую организацию" – молодежное движение экстремистской направленности.

По информации прокуроров, входящие в сообщество граждане могут быть причастны, в том числе, к организации массовых беспорядков.

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - указано в сообщении Генпрокуратуры.

В последние годы АУЕ пользуется популярностью среди маргинальных слоёв молодежи.