В Петербурге появится два новых государственных приюта для бездомных животных

Петербургский градоначальник Александр Беглов известил о намерении построить в Петербурге ещё два государственных приюта для бездомных животных.

На своей странице "ВКонтакте" он поделился впечатлениями от посещения приюта "Верность": прикрепив к посту обращение руководительницы учреждения Татьяны Титовой, губернатор призвал горожан не забывать о четвероногих, оставшихся по той или иной причине без крова.

"На одном из рабочих совещаний с членами городского правительства дал указание проработать вопрос о создании двух государственных приютов для безнадзорных домашних животных", - сообщил городской глава.

Сам Беглов отчитался о спонсировании одной из специализированных на помощи безнадзорным питомцам организации, призвав петербуржцев следовать его примеру.

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