Столичный суд арестовал автомобили и 3 млн рублей, принадлежащие Фургалу

Городской суд Москвы решил арестовать принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus, а также 3 млн рублей, информируют ТАСС и РИА "Новости". Подробности процесса не уточняются.

Управленец, напомним, арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Свою вину он категорически не признаёт.

Жителей Хабаровского края возмутило уголовное преследование Фургала и назначение на его место другого "жириновца" Михаила Дегтярёва, поэтому начиная с середины июля они систематически выходят на акции протеста, требуя вернуть экс-губернатора домой и отправить в отставку назначенца.