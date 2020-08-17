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15:21

"Новой газете" назначили 200-тысячный штраф за текст о коронавирусе

фото ЗакС политика "Новой газете" назначили 200-тысячный штраф за текст о коронавирусе

Суд в Москве обязал "Новую газету" выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в качестве наказания за публикацию статьи о коронавирусе, которая признана фейковой, сообшает "МБХ Медиа". Материал Валерия Ширяева носил название "Свистать всех наверх" и был посвящен деталям карантина на атомных подводных лодках. Ранее его удалил с сайта издания Роскомнадзор.

В свою очередь, 60 тысяч рублей должен будет выплатить государству главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Напомним, что штрафовать за фейки о коронавирусе стали с начала апреля. Первой испытала на себе действие нового пункта КоАП (ч. 9 ст. 13.15) сестрорецкая активистка Анна Шушпанова, которая разместила в администрируемом ей паблике неподтвержденную информацию о коронавирусном больном, якобы свободно отпущенном из медучреждения в Курортном районе.

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