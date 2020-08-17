"Левый фронт" пугает белорусов "растерзанием империалистической сволочью"

"Левый фронт" выступил с заявлением относительно политической ситуации в Белоруссии, где девятый день подряд не утихают протесты и расширяется забастовочное движение из-за предполагаемых фальсификациях на выборах. По мнению руководства движения, с одной стороны, руководство страны чересчур сильно "завинтило гайки" и неприемлемыми способами удерживает власть, но, с другой стороны, некая внешняя капиталистическая угроза для белорусов представляет собой не меньшую опасность. Примечательно, что угроза в понимании авторов воззвания исходит как с Запада, так и из России.

"Мы призываем белорусских братьев проявить мудрость, не доводить страну до гражданской войны и кровопролития, не отдавать Белоруссию на растерзание империалистической сволочи, а организовать полноценный диалог конфликтующих сторон, чтобы найти конструктивный выход из ситуации путем проведения необходимых реформ, направленных на демократизацию политической обстановки в республике и дальнейшее улучшение жизни трудового народа", - говорится в заявлении.

В "Левом фронте" полагают, что некие "беззастенчивые неолиберальные хищники" только и ждут недемократического смещения действующего руководства и активно провоцируют такой ход развития событий.

Напомним, что правящему 26 лет Александру Лукашенко на прошедших выборах насчитали свыше 80 процентов голосов. При этом основные его конкуренты либо сидят в СИЗО, либо вынуждены были эмигрировать. Западные страны в основной своей массе результатов выборов не признали. Накануне в Минске прошла рекордная по своей численности протестная демонстрация.