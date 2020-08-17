18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:10

Еще три района Петербурга отчитались о доходах своих чиновников

фото ЗакС политика Еще три района Петербурга отчитались о доходах своих чиновников

Администрации Красносельского, Пушкинского и Кировского района 17 августа опубликовали сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год. 

Глава Красносельского района Олег Фадеенко отчитался о 2,5 млн рублей дохода. В собственности у него находятся квартира и две надувные лодки. Собственного автомобиля у чиновника, судя по декларации, нет. В прошлом году Фадеенко о доходах не отчитывался - свою должность в Красносельском районе он получил в феврале 2019 года. 

Владимир Омельницкий, глава Пушкинского района, сообщил в отчете о 3,1 млн рублей дохода. У него нет ни собственной квартиры, ни транспортного средства. За 2018 год доходы Омельницкого составляли 2,4 млн рублей. 

Руководитель Кировского района Сергей Иванов задекларировал 2,8 млн рублей заработка за 2019 год. Он владеет половиной квартиры, моторной лодкой и автомобилем Volvo XC70. За прошлый отчетный период чиновник отчитывался о 2,1 млн рублей дохода. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:43 В Лодейном Поле воссоздадут домик Петра I

20:23 В белорусском посольстве объяснили недопуск петербуржцев к избирательной урне

19:53 Старинный дом в Лесном решили передать Следственному комитету

19:20 Мейксин рассказал, как можно решить проблему баров на Рубинштейна

19:11 Первомайский барабанщик отсудил у МВД 7 тысяч рублей за незаконное задержание

18:58 Беглов просит петербуржцев продолжать носить маски

18:23 Координатору "Открытой России" Усмановой дали 30 тысяч рублей штрафа за твит

18:04 Главный архитектор Петербурга за год заработал 4,1 млн рублей

17:51 Покровскую больницу оштрафовали за нарушение "антивирусных" правил

17:39 Глава Кронштадтского района отчитался о 2,9 млн рублей дохода

17:34 "Было жуткое зверство": Рассказ петербурженки, задержанной в Минске

17:23 Прокуратура признала существование новых свалок под Петербургом

16:49 КГИОП одобрил снос исторического дома Басевича

16:13 "Левый фронт" пугает белорусов "растерзанием империалистической сволочью"

16:10 Еще три района Петербурга отчитались о доходах своих чиновников

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru