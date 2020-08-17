Еще три района Петербурга отчитались о доходах своих чиновников

Администрации Красносельского, Пушкинского и Кировского района 17 августа опубликовали сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год.

Глава Красносельского района Олег Фадеенко отчитался о 2,5 млн рублей дохода. В собственности у него находятся квартира и две надувные лодки. Собственного автомобиля у чиновника, судя по декларации, нет. В прошлом году Фадеенко о доходах не отчитывался - свою должность в Красносельском районе он получил в феврале 2019 года.

Владимир Омельницкий, глава Пушкинского района, сообщил в отчете о 3,1 млн рублей дохода. У него нет ни собственной квартиры, ни транспортного средства. За 2018 год доходы Омельницкого составляли 2,4 млн рублей.

Руководитель Кировского района Сергей Иванов задекларировал 2,8 млн рублей заработка за 2019 год. Он владеет половиной квартиры, моторной лодкой и автомобилем Volvo XC70. За прошлый отчетный период чиновник отчитывался о 2,1 млн рублей дохода.

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