КГИОП одобрил снос исторического дома Басевича

Проект сноса доходного дома Басевича на Петроградской стороне и возведения по его адресу здания Академии танца Бориса Эйфмана нашел поддержку у рабочей группы КГИОП. Только двое ее членов высказались против. Таким образом, от пятиэтажного здания в начале Большой Пушкарской улицы можетт остаться невредимой только половина лицевого фасада.

"Кто сказал, что нужно именно такое целевое назначение – под апартаменты для академии танца Эйфмана? Когда они уже насытятся, наконец? Им уже столько всего дали, и все мало", - написал по результатам 2,5-часового заседания депутат ЗакСа Борис Вишневский, неприятно удивленный тем, что современные технологии не позволяют обратиться с историческим наследием более бережно.

Группа защитников исторического здания намерена обсудить в своем кругу перспективу и целесообразность судебных тяжб, а также добиваться публичного обсуждения проекта сноса с участием рядовых жителей.

Расселенное здание в стиле модерн появилось на своем месте в 1912 году. В последнее время в нем участились пожары.

Фото: ВООПИиК

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.