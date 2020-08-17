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16:49

КГИОП одобрил снос исторического дома Басевича

фото ЗакС политика КГИОП одобрил снос исторического дома Басевича

Проект сноса доходного дома Басевича на Петроградской стороне и возведения по его адресу здания Академии танца Бориса Эйфмана нашел поддержку у рабочей группы КГИОП. Только двое ее членов высказались против. Таким образом, от пятиэтажного здания в начале Большой Пушкарской улицы можетт остаться невредимой только половина лицевого фасада.

"Кто сказал, что нужно именно такое целевое назначение – под апартаменты для академии танца Эйфмана? Когда они уже насытятся, наконец? Им уже столько всего дали, и все мало", - написал по результатам 2,5-часового заседания депутат ЗакСа Борис Вишневский, неприятно удивленный тем, что современные технологии не позволяют обратиться с историческим наследием более бережно.

Группа защитников исторического здания намерена обсудить в своем кругу перспективу и целесообразность судебных тяжб, а также добиваться публичного обсуждения проекта сноса с участием рядовых жителей.

Расселенное здание в стиле модерн появилось на своем месте в 1912 году. В последнее время в нем участились пожары.

Фото: ВООПИиК


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