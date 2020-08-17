Глава Кронштадтского района отчитался о 2,9 млн рублей дохода

Администрация Кронштадтского района 17 августа опубликовала сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год. Глава района Олег Довганюк отчитался о 2,9 млн рублей, полученных за прошлый год.

В собственности у чиновника имеется общая с супругой квартира и автомобиль Lexus LX450D. Кроме того, теперь в перечне недвижимости у Довганюка появилось место в паркинге площадью 16,5 кв.м. За 2018 год глава района отчитывался о 5,5 млн рублей дохода, а его супруга тогда указывала 3 млн рублей в этой графе. Теперь же жена чиновника задекларировала только 79 тысяч рублей.

У Довганюка есть три заместителя. Первый зам Надежда Самохина задекларировала 2,4 млн рублей дохода. Олег Кадомцев - 2,2 млн рублей, Максим Петров - 2,7 млн.

фото: gov.spb.ru