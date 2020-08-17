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18:23

Координатору "Открытой России" Усмановой дали 30 тысяч рублей штрафа за твит

фото ЗакС политика Координатору "Открытой России" Усмановой дали 30 тысяч рублей штрафа за твит

Суд в Москве назначил 30-тысячный штраф координатору "Открытой России" Татьяне Усмановой, причиной для которого послужил ее призыв в социальных сетях выходить на акцию солидарности с протестующими белорусами, сообщается в Telegram-канале организации.

Задержанная накануне, активистка была вынуждена провести ночь в отделе полиции. Протокол ей выписали по традиционной "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Московская акция, на которую звала Усманова, представляла собой живую цепь из нескольких сотен женщин, которые встали возле здания белорусского посольства и растянули белую ленту.

Отметим, что в Белоруссии продолжается политический кризис: десятки тысяч граждан в разных городах продолжают выходить на улицы и выражать свое непризнание итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. Правящему уже 26 лет Александру Лукашенко ЦИК насчитал свыше 80% голосов поддержки. Его конкуренты либо вынужденно покинули страну, либо находятся в тюрьме. В первые две ночи протестов тысячи людей задерживали и избивали сотрудники правопорядка. В стране массово бастуют работники крупных государственных предприятий.

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