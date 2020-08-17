Беглов просит петербуржцев продолжать носить маски

Петербургский губернатор Александр Беглов в еженедельной авторской передаче на "Радио России" подчеркнул важность индивидуальных средств защиты в условиях пандемии коронавируса и то, что необходимость ими пользоваться по-прежнему сохраняется.

"Эпидемия продолжается. Но город постепенно возвращается к обычной жизни. Жизнь продолжается, но прошу вас не забывать, что вирус не отступил. Не забывайте носить маски в общественных местах. Берегите себя", - произнес высокопоставленный чиновник.

Напомним, что, если в разгар эпидемии ношение масок в общественных местах было обязательным, то ближе к лету для прохожих статус этой нормы сменился на рекомендательный. Впрочем, когда постепенно стали открываться для посетителей торговые центры, то на их территории масочный режим установили строгий. Уже в августе строже он стал и на территории метрополитена.

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