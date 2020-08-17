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19:11

Первомайский барабанщик отсудил у МВД 7 тысяч рублей за незаконное задержание

фото ЗакС политика Первомайский барабанщик отсудил у МВД 7 тысяч рублей за незаконное задержание

Петербургский активист Петр Трофимов смог отсудить 7 тысяч рублей с МВД в качестве компенсации морального вреда за задержание 1 мая 2019 года, сообщили в проекте "Апология протеста". Решение о взыскании Смольнинский районный суд вынес в понедельник, 17 августа.

Трофимова задержали одним из первых во время первомайского шествия демократической колонны, которое в итоге было фактически сорвано полицией и нацгвардейцами. Активист привлек внимание тем, что стучал в барабан в первых рядах демонстрантов.

В отношении него составили протокол по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий (20.2 КоАП). Однако позже Куйбышевский районный суд закрыл дело из-за отсутствия состава преступления.

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