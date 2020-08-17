Старинный дом в Лесном решили передать Следственному комитету

Расселенный десять лет назад дореволюционный дом 31 по 2-му Муринскому проспекту отдадут в ведение петербургского управления Следственного комитета, в связи с чем ему потребуется серьезный ремонт, передает строительное издание "Канонер" со ссылкой на администрацию Выборгского района. В настоящее время для этого производятся проектные работы.

Первоначально планы чиновников были иными: еще два года назад ожидалось, что массивное сооружение уйдет с молотка.

История так называемого дома Забелиной на 2-м Муринском проспекте восходит к 1913 году. Первоначально оно было четырехэтажным. Несмотря на усилия градозащитников, КГИОП ранее не стал включать здание в список выявленных памятников регионального значения. В районе, кроме него, почти не имеется построек не из дерева, которые появились бы до 1917 года.