18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:23

В белорусском посольстве объяснили недопуск петербуржцев к избирательной урне

фото ЗакС политика В белорусском посольстве объяснили недопуск петербуржцев к избирательной урне

Представители отделения белорусского посольства в Петербурге ответили на претензии горожан, которым по техническим и организационным причинам не удалось проголосовать 9 августа за нового президента Белоруссии. В посольстве считают, что петербуржцы неграмотно распределили свои силы и что им нужно было воспользоваться возможностью проголосовать досрочно в два дня, предшествовавших выборам, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на наблюдателя Екатерину Куль.

"Но ни один гражданин не обязан этого делать. Все мы подозревали, что будет фальсификация именно тех бюллетеней, которые находятся в ящике досрочного голосования", - выразила женщина свой протест, комментируя позицию чиновников.

По ее словам, в список избирателей намеренно не включили значительное число горожан, а, если бы включили всех, то пришлось бы открывать дополнительный участок. Кроме того, Куль передала еще один тезис от сотрудников посольства: они считают, что трудности голосования в Петербурге никак не повлияли и не могли повлиять на исход выборов.

Напомним, что действующему главе Александру Лукашенко, баллотировавшемуся на шестой срок, насчитали победу с более чем 80% голосов, в связи с чем во многих белорусских городах вспыхнули уличные протесты, первое время жестоко подавляемые силовиками.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:55 Москвичи снова вышли поддержать белорусов к зданию их посольства

18:23 Координатору "Открытой России" Усмановой дали 30 тысяч рублей штрафа за твит

17:34 "Было жуткое зверство": Рассказ петербурженки, задержанной в Минске

16:13 "Левый фронт" пугает белорусов "растерзанием империалистической сволочью"

13:51 "И я вам свои полномочия передам": Лукашенко заявил о работе над новой Конституцией Белоруссии

11:42 Под крики "Позор!" и "Уходи!" Лукашенко кратко побеседовал с бастующими заводчанами

10:25 У избитого белорусскими силовиками активиста "Открытки" Важенкова зафиксировали множественные гематомы

9:56 В Хабаровске арестовали поддерживавшего Фургала координатора штаба Навального

9:33 СМИ заметили колонну российских военных автозаков, двигающихся в сторону Белоруссии

16 августа, 17:56 В Москве задержали ехавшую на встречу с Важенковым координатора "Открытой России" Усманову


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:43 В Лодейном Поле воссоздадут домик Петра I

20:23 В белорусском посольстве объяснили недопуск петербуржцев к избирательной урне

19:53 Старинный дом в Лесном решили передать Следственному комитету

19:20 Мейксин рассказал, как можно решить проблему баров на Рубинштейна

19:11 Первомайский барабанщик отсудил у МВД 7 тысяч рублей за незаконное задержание

18:58 Беглов просит петербуржцев продолжать носить маски

18:23 Координатору "Открытой России" Усмановой дали 30 тысяч рублей штрафа за твит

18:04 Главный архитектор Петербурга за год заработал 4,1 млн рублей

17:51 Покровскую больницу оштрафовали за нарушение "антивирусных" правил

17:39 Глава Кронштадтского района отчитался о 2,9 млн рублей дохода

17:34 "Было жуткое зверство": Рассказ петербурженки, задержанной в Минске

17:23 Прокуратура признала существование новых свалок под Петербургом

16:49 КГИОП одобрил снос исторического дома Басевича

16:13 "Левый фронт" пугает белорусов "растерзанием империалистической сволочью"

16:10 Еще три района Петербурга отчитались о доходах своих чиновников

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru