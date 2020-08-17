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17 августа, 20:55

Москвичи снова вышли поддержать белорусов к зданию их посольства

фото ЗакС политика Москвичи снова вышли поддержать белорусов к зданию их посольства

У здания белорусского посольства в Москве свою солидарность с протестующими гражданами соседней страны, не признающими результатов прошедших в августе президентских выборов, выражают от 100 до 150 человек, передает "МБХ Медиа". Собравшиеся держат в руках белые и красные цветы, бело-красный флаг, который был официальным в Белоруссии до 1995 года, хлопают в ладоши и скандируют "Жыве Беларусь!". Полицейские, о наличии которых говорят припарковавшиеся поблизости автозаки, в происходящее пока никак не вмешиваются.

Накануне аналогичная акция собрала свыше 200 участников. За призыв участвовать в ней задержали координатора "Открытой России" Татьяну Усманову, которая вынужденно ночевала в полиции и теперь будет должна выплатить государству штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что на многотысячных акциях протеста белорусы выражают недоверие президенту Александру Лукашенко, по их мнению, нечестно победившему на выборах с результатом 80,1% голосов. Первые две ночи после выборов ОМОН и внутренние войска жестоко разгоняли и избивали демонстрантов, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. Сам Лукашенко 17 августа выступил категорически против проведения перевыборов, несмотря на непризнание прошедшей электоральной процедуры множеством западных стран. Россия белорусские выборы и корректность их результатов признала одной из первых.

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