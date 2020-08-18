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9:27

Руководитель Минэнерго Новак подхватил коронавирус

фото ЗакС политика Руководитель Минэнерго Новак подхватил коронавирус

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заболел коронавирусной инфекцией, информирует "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление российского премьера Михаила Мишустина.

"Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие [в заседании в Благовещенске]. Дай бог ему здоровья", - уточнил Мишустин.

Новак и другие видные чиновники должны были сопровождать премьера в его поездке по Дальнему Востоку. Ранее COVID-19 подхватили некоторые журналисты кремлевского пула, также следующие вместе с делегацией правительства. Их изолировали и "депортировали" в столицу.

Сам Мишустин переболел коронавирусной инфекцией ещё в мае.

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