КСП изучит деятельность комитета по природопользованию

Аудиторы контрольно-счетной палаты Петербурга приступили к плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Ответственным за процесс назначен Юрий Шутов.

В ходе работы будет дана оценка законности и результативности использования комитетом бюджетных средств и городской собственности, изучено соблюдение действующего законодательства при выполнении госзакупок, а также проконтролирован ход реализации региональных проектов.

Аудиторы также проверят подконтрольные комитету учреждения, в числе которых - дирекция полигона "Красный Бор" и предприятие "Экострой".