Среднестатистический турист оставляет в Петербурге 36,4 тысяч рублей

Туристы, приезжающие в Петербург, тратят здесь в среднем по 36,4 тысяч рублей, заявил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в ходе заседания городского правительства 18 августа.

Согласно озвученным им данным анализов расходов, иностранный турист оставляет в городе на Неве порядка 38,5 тысяч рублей за поездку, а российский – 34,6 тысяч.

Больше всего тратит среднестатистический деловой турист – около 45 тысяч рублей, событийный – 34,8 тысяч, туристы, приезжающие с культурно-познавательной целью - 28,7 тысяч рублей, круизные туристы – 22,8 тысяч рублей.

По словам Корнеева, ожидается, что из-за коронавируса рынок гостепреимства по итогам 2020 года может упасть на 70%, в первую очередь из-за отсутствия иностранных гостей. Ежемесячные финансовые потери гостиниц составляют порядка 516 млн рублей, добавил чиновник.

Туризм Корнеев назвал самой пострадавшей отраслью Петербурга от COVID-19.

Сергей Еремеев