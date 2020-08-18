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11:36

СК Белоруссии намерен допросить активиста "Отрытой России" Важенкова

фото ЗакС политика СК Белоруссии намерен допросить активиста "Отрытой России" Важенкова

Белорусский Следственный комитет собирается допросить задержанного во время протестов активиста "Открытой России" Артёма Важенкова в рамках дела о массовых беспорядках, уведомил ТАСС координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Следователь СК Республики Беларусь вызвал на 18 августа для проведения следственных действий освобожденного 15 августа из изолятора в Минске россиянина Артема Важенкова", - поделился защитник.

Примечательно, но Важенков не имеет на руках никаких удостоверяющих личность документов, так как их изъяли у него при задержании, поэтому, уточнил Прянишников, не ясно, каким образом он смог был доехать до Минска, в связи с чем в СК направлено уведомление о невозможности явиться.

Важенков был задержан в самом начале белорусских протестов. Долгое время с ним не было связи, и лишь 15 августа его отпустили из ИВС Минска.

Активист "Открытки" поехал в союзное государство вместе с соратником по движению Игорем Роговым, чтобы участвовать в наблюдении за выборами президента страны. Однако связь с ними оборвалась, а позднее в один из дней по телефону Важенкова ответил неизвестный мужчина, который представился "другом" и сообщил, что у активистов все "не очень хорошо".

После этого агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Их обвинили в организации массовых беспорядков. 

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