СК Белоруссии намерен допросить активиста "Отрытой России" Важенкова

Белорусский Следственный комитет собирается допросить задержанного во время протестов активиста "Открытой России" Артёма Важенкова в рамках дела о массовых беспорядках, уведомил ТАСС координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Следователь СК Республики Беларусь вызвал на 18 августа для проведения следственных действий освобожденного 15 августа из изолятора в Минске россиянина Артема Важенкова", - поделился защитник.

Примечательно, но Важенков не имеет на руках никаких удостоверяющих личность документов, так как их изъяли у него при задержании, поэтому, уточнил Прянишников, не ясно, каким образом он смог был доехать до Минска, в связи с чем в СК направлено уведомление о невозможности явиться.

Важенков был задержан в самом начале белорусских протестов. Долгое время с ним не было связи, и лишь 15 августа его отпустили из ИВС Минска.

Активист "Открытки" поехал в союзное государство вместе с соратником по движению Игорем Роговым, чтобы участвовать в наблюдении за выборами президента страны. Однако связь с ними оборвалась, а позднее в один из дней по телефону Важенкова ответил неизвестный мужчина, который представился "другом" и сообщил, что у активистов все "не очень хорошо".

После этого агентство БелТА опубликовало видео, на котором среди задержанных в Минске людей с кровоподтеками и ссадинами были опознаны Рогов и Важенков. Их обвинили в организации массовых беспорядков.