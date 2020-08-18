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11:56

В Смольном обсудили экономические потери от COVID-19

фото ЗакС политика В Смольном обсудили экономические потери от COVID-19

По итогу 2020 года ожидается снижение валового регионального продукта Петербурга на 4%, заявил 18 августа на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко. 

По его оценке, ВРП составит 4,5 трлн рублей. В 2021 году ожидается рост этого показателя на 3,2%.

Москаленко заявил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, коснулись 60% предприятий Петербурга, сейчас закрытыми остаются порядка 0,3% из них. Председатель комитета заявил, что предприятиям необходимо быть готовыми ко второй волне распространения COVID-19: "Готовность города к ухудшению ситуации должна быть не только в сфере здравоохранения, но и в реальном секторе экономики, чтобы ограничения были не такими жесткими".

Чиновник также отметил, что оборот розничной торговли в первом полугодии снизился на 8,1%, а в апреле падение индекса промышленного производства достигло пикового показателя - 21%.

Сергей Еремеев

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