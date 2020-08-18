Смольный не разрешил кинотеатрами и фудкортам открываться вплоть до 30 августа

Расположенным в торговых центрах Петербурга фудкортам и детским игровым комнатам нельзя будет возобновить свою деятельность вплоть до 30 августа: соответствующее постановление о продлении срока действия установленных "антивирусных" ограничений опубликовано на сайте Смольного.

Аналогично как минимум до конца текущего месяца не разрешается открыться кинотеатрам и ночным клубам, поскольку массовые мероприятия можно проводить только на открытом воздухе.

13 августа вице-губернатор Петербурга Евгений Елин уже уведомлял СМИ, что кинотеатры и фудкорты едва ли откроются в ближайшие недели.

Ранее, напомним, управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко подал иск к Смольному, требуя открыть фудкорты в торговых центрах. Заседание суда назначено на сентябрь. Перед этим он обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом открыть торговые центры. После этого ТК начали работать с некоторыми ограничениями. В конце июля Левченко пригласил Беглова посетить "Сити Молл", чтобы убедиться, что риск заразиться коронавирусом там "ниже, чем в общественном транспорте или бане".

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