Меркель поговорила с Путиным о белорусских протестах

Немецкий канцлер Ангела Меркель обсудила с российским главой Владимиром Путиным сложившуюся после прошедших выборов ситуацию в Белоруссии, делится "Эхо Москвы", ссылаясь на заявление официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта.

"Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис", - уведомил Зайберт.

Начиная с 9 августа в Белоруссии не утихают протесты: граждане уверены, что победивший на выборах Александр Лукашенко добыл себе победу при помощи фальсификаций, а настоящим президентом республики народом была выбрала его главная соперница - Светлана Тихановская. По всей стране не утихают массовые демонстрации, на крупных заводах начались стачки.