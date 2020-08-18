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13:35

Горсуд признал незаконным уже отбытый арест пикетчика, критиковавшего президента

фото ЗакС политика Горсуд признал незаконным уже отбытый арест пикетчика, критиковавшего президента

Городской суд Петербурга 18 августа отправил на новое рассмотрение дело активиста Павла Иванкина, который отбыл 5 суток за одиночный пикет у ТРК "Галерея", сообщил ЗАКС.Ру адвокат "Апологии протеста" Александр Передрук.

Иванкина задержали 15 февраля, когда он стоял с плакатом, призывающим менять не Конституцию, а президента. Полицейские составили на него протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия), а Октябрьский районный суд позже назначил 5 суток ареста.

По словам Передрука, он обратил внимание суда на отсутствие состава правонарушения. Иванкин стоял в одиночном пикете, а доказательств того, что это было массовое мероприятие предоставлено не было, отметил защитник.

- Иванкину вменяли то, что он проигнорировал требование полицейских разойтись. Но на видеозаписи, которую защита предоставила в Санкт-Петербургский городской суд четко видно, что Иванкин встает одиночным пикетом, стоит буквально пару минут, к нему подходит полицейский, который просит его паспорт. Иванкин сворачивает плакат, дает ему паспорт и в этот момент его задерживают другие сотрудники. И только в этот момент полицейский кричит в мегафон, что надо разойтись, - добавил Передрук.

Суд первой инстанции изучать видеозапись задержания не стал.

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