Горсуд признал незаконным уже отбытый арест пикетчика, критиковавшего президента

Городской суд Петербурга 18 августа отправил на новое рассмотрение дело активиста Павла Иванкина, который отбыл 5 суток за одиночный пикет у ТРК "Галерея", сообщил ЗАКС.Ру адвокат "Апологии протеста" Александр Передрук.

Иванкина задержали 15 февраля, когда он стоял с плакатом, призывающим менять не Конституцию, а президента. Полицейские составили на него протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия), а Октябрьский районный суд позже назначил 5 суток ареста.

По словам Передрука, он обратил внимание суда на отсутствие состава правонарушения. Иванкин стоял в одиночном пикете, а доказательств того, что это было массовое мероприятие предоставлено не было, отметил защитник.

- Иванкину вменяли то, что он проигнорировал требование полицейских разойтись. Но на видеозаписи, которую защита предоставила в Санкт-Петербургский городской суд четко видно, что Иванкин встает одиночным пикетом, стоит буквально пару минут, к нему подходит полицейский, который просит его паспорт. Иванкин сворачивает плакат, дает ему паспорт и в этот момент его задерживают другие сотрудники. И только в этот момент полицейский кричит в мегафон, что надо разойтись, - добавил Передрук.

Суд первой инстанции изучать видеозапись задержания не стал.