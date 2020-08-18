Десятки хабаровчан в 39-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

Несогласные с арестом экс-краевого губернатора Сергея Фургала жители Хабаровска в 39-й раз собрались на центральной площади города в его поддержку, передает Dvhab.

В акции принимает участие несколько десятков человек. Главное требование демонстрантов, как и ранее, - провести в Хабаровске открытый суд над Фургалом и отправить обратно в Москву назначенца Кремля - Михаила Дегтярева.

Последний, как стало известно сегодня, предложил протестующим вступить в специально учрежденный им новый консультационный орган - Народный совет. В организацию смогут войти представители общественных, научных и иных организаций, представители средств массовой информации, члены региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований. Стать членом совета можно будет по итогам голосования, проводимого на портале "Голос27".