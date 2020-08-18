18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:10

Десятки хабаровчан в 39-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Десятки хабаровчан в 39-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

Несогласные с арестом экс-краевого губернатора Сергея Фургала жители Хабаровска в 39-й раз собрались на центральной площади города в его поддержку, передает Dvhab.

В акции принимает участие несколько десятков человек. Главное требование демонстрантов, как и ранее, - провести в Хабаровске открытый суд над Фургалом и отправить обратно в Москву назначенца Кремля - Михаила Дегтярева.

Последний, как стало известно сегодня, предложил протестующим вступить в специально учрежденный им новый консультационный орган - Народный совет. В организацию смогут войти представители общественных, научных и иных организаций, представители средств массовой информации, члены региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований. Стать членом совета можно будет по итогам голосования, проводимого на портале "Голос27". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:53 Дегтярёв пригласил поддерживающих Фургала граждан войти в формируемый им Народный совет

17 августа, 14:48 Столичный суд арестовал автомобили и 3 млн рублей, принадлежащие Фургалу

17 августа, 9:56 В Хабаровске арестовали поддерживавшего Фургала координатора штаба Навального

15 августа, 22:10 "Белорусам респект и уважение": В центре Петербурга поддержали Минск и Хабаровск

15 августа, 10:26 Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

14 августа, 13:41 Фигурант дела Фургала пожаловался на избиения в СИЗО

14 августа, 13:10 В Хабаровске задержали освещавшую протесты журналистку Sota.Vision

13 августа, 11:10 Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

8 августа, 19:40 Спокойный протест за беспокойный Хабаровск

8 августа, 16:30 У Гостиного двора задержали участников акции в поддержку Хабаровска


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:09 В Петербурге вновь открываются для посещения детские дома и интернаты

15:45 Милонов призвал не вводить запрет на дарение живых цветов

15:14 Еще одну петербургскую больницу оштрафовали за пренебрежение "коронавирусными" правилами

14:50 Председателю "Открытой России" отменили штраф за возложение цветов и демонстрацию Конституции

14:48 Мосгорсуд оставил в силе приговоры фигурантам дела "Нового величия"

14:25 Глава Адмиралтейского района отчиталась о 5,4 млн рублей дохода

14:10 Десятки хабаровчан в 39-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

13:47 Главу международного "Мемориала" вновь оштрафовали за отсутствие ярлыка иноагента

13:35 Горсуд признал незаконным уже отбытый арест пикетчика, критиковавшего президента

13:26 Одного из участников пермского дела о прикованном к столбу манекене Путина оправдали

13:06 Горсуд отменил штраф активистке, задержанной во время оглашения приговора по делу "Сети"

12:58 Число безработных в Петербурге выросло в 7,5 раз

12:41 Меркель поговорила с Путиным о белорусских протестах

12:15 Смольный не разрешил кинотеатрами и фудкортам открываться вплоть до 30 августа

11:56 В Смольном обсудили экономические потери от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru