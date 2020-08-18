Мосгорсуд оставил в силе приговоры фигурантам дела "Нового величия"

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление мер пресечения фигурантов дела "Нового величия" в виде реальных сроков заключения для Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкову, а также условных - для Анны Павликовой, Марии Дубовик и Максима Рощина, извещает "МБХ медиа".

Костыленков, Рощин и Крюков приговорены к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Первому назначили 7 лет колонии, второму – 6,5, третьему – 6 лет.

Четырем другим фигурантам дела – Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину – назначили от 4 до 6,5 лет условно. Еще одного обвиняемого Павла Ребровского судили отдельно, приговорили к 2,5 годам колонии как заключившего сделку со следствием, но после его признаний, что пошел на нее под давлением, его дело было направлено на новое рассмотрение. Еще один фигурант Сергей Гаврилов уехал из России.

Всех признали виновными в организации экстремистского сообщества.