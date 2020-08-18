Председателю "Открытой России" отменили штраф за возложение цветов и демонстрацию Конституции

Городской суд Петербурга 18 августа удовлетворил апелляцию председателя "Открытой России" Анастасии Бураковой, сообщили в проекте "Апология протеста".

Горсуд отменил штраф в размере 10 тысяч рублей, который Октябрьский районный суд назначил Бураковой 8 июня. Наказание было назначено в соответствии части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения пикетирования) за возложение цветов к зданию Конституционного суда.

Ранее Буракова рассказала ЗАКС.Ру, что суд первой инстанции счел за средство агитации томик Конституции, который она держала в руках во время этой акции.

Напомним, 15 марта у здания Конституционного суда и у Медного всадника полиция задержала более 20 петербуржцев, решивших в той или иной форме выразить свое несогласие с планировавшейся конституционной реформой.