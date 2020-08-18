18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:50

Председателю "Открытой России" отменили штраф за возложение цветов и демонстрацию Конституции

фото ЗакС политика Председателю "Открытой России" отменили штраф за возложение цветов и демонстрацию Конституции

Городской суд Петербурга 18 августа удовлетворил апелляцию председателя "Открытой России" Анастасии Бураковой, сообщили в проекте "Апология протеста".

Горсуд отменил штраф в размере 10 тысяч рублей, который Октябрьский районный суд назначил Бураковой 8 июня. Наказание было назначено в соответствии части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения пикетирования) за возложение цветов к зданию Конституционного суда.

Ранее Буракова рассказала ЗАКС.Ру, что суд первой инстанции счел за средство агитации томик Конституции, который она держала в руках во время этой акции.

Напомним, 15 марта у здания Конституционного суда и у Медного всадника полиция задержала более 20 петербуржцев, решивших в той или иной форме выразить свое несогласие с планировавшейся конституционной реформой.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:35 Горсуд признал незаконным уже отбытый арест пикетчика, критиковавшего президента

17 августа, 19:11 Первомайский барабанщик отсудил у МВД 7 тысяч рублей за незаконное задержание

14 августа, 16:31 Начальник отдела Госстройнадзора арестован по делу о взятке

13 августа, 18:18 Замглавы Колпинского района Жукова арестовали до октября по делу о взятке

12 августа, 19:49 СМИ: Замглавы Колпинского района задержали по подозрению в получении взятки

11 августа, 16:10 На штраф за испорченные газоны на антипутинской акции пожаловались в ЕСПЧ

11 августа, 14:00 Горсуд отменил штрафы за лозунги на петербургском пикете памяти Немцова

7 августа, 15:43 Сотрудница магазина обвинила в хулиганстве мундепа МО "Смольнинское" и активиста Центрального района

6 августа, 12:01 Задержанным во время пикетов у Гостиного двора другороссам вменили нарушение режима изоляции

5 августа, 20:19 У Гостиного двора задержали участников одиночных пикетов в поддержку челябинских активистов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:09 В Петербурге вновь открываются для посещения детские дома и интернаты

15:45 Милонов призвал не вводить запрет на дарение живых цветов

15:14 Еще одну петербургскую больницу оштрафовали за пренебрежение "коронавирусными" правилами

14:50 Председателю "Открытой России" отменили штраф за возложение цветов и демонстрацию Конституции

14:48 Мосгорсуд оставил в силе приговоры фигурантам дела "Нового величия"

14:25 Глава Адмиралтейского района отчиталась о 5,4 млн рублей дохода

14:10 Десятки хабаровчан в 39-й раз вышли на акцию в поддержку Фургала

13:47 Главу международного "Мемориала" вновь оштрафовали за отсутствие ярлыка иноагента

13:35 Горсуд признал незаконным уже отбытый арест пикетчика, критиковавшего президента

13:26 Одного из участников пермского дела о прикованном к столбу манекене Путина оправдали

13:06 Горсуд отменил штраф активистке, задержанной во время оглашения приговора по делу "Сети"

12:58 Число безработных в Петербурге выросло в 7,5 раз

12:41 Меркель поговорила с Путиным о белорусских протестах

12:15 Смольный не разрешил кинотеатрами и фудкортам открываться вплоть до 30 августа

11:56 В Смольном обсудили экономические потери от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru