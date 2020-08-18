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14:25

Глава Адмиралтейского района отчиталась о 5,4 млн рублей дохода

фото ЗакС политика Глава Адмиралтейского района отчиталась о 5,4 млн рублей дохода

Светлана Штукова, глава администрации Адмиралтейского района Петербурга, задекларировала 5,4 млн рублей дохода за 2019 год. Сведения о своих сотрудниках администрация опубликовала 18 августа. 

По итогам 2018 года Штукова отчитывалась лишь о 2,2 млн рублей дохода. За минувший год у чиновницы прибавилось недвижимости в собственности. Светлана Штукова является владелицей земельного участка в 695 кв.м, жилого дома, долями в трех разных квартирах и еще двумя квартирами целиком. Кроме автомобиля Mercedes-Benz GLE, которым и прежде владела глава Адмиралтейского района, теперь в ее автопарке имеется Ford Granada и ВАЗ 2102. В графе "Сведения об источниках получения средств" в декларации указано "личные сбережения". Некоторая новая собственность чиновница по описанию соответствует имуществу ее супруга, указанному в отчете за 2018 год. 

У главы Адмиралтейского района пятеро заместителей. Первый зам Сергей Зайцев заработал за 2019 год 2,3 млн рублей. Диана Чапурина отчиталась об 1,8 млн рублей, Лариса Желонкина указала доход в 1,7 млн рублей, Алексей Степанов - 1,6 млн рублей, Игорь Лобанов - 1,5 млн рублей. 

 

фото: gov.spb.ru


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