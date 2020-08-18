В Петербурге вновь открываются для посещения детские дома и интернаты

С 19 августа петербургские детские дома и интернаты вновь можно будет посещать гостям после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Скан соответствующего постановления, подписанного главным городским санитарным врачом Наталией Башкетовой, размещен на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Чиновница взяла на себя также контроль по обеспечению в такого рода учреждениях дополнительных профилактических мероприятий.

Отметим также, что сегодня, 18 августа, детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина посетовала на негативные последствия действовавшего запрета, который не позволял встретиться будущим родителям из других регионов с детьми, выбранными для усыновления.