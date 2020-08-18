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16:59

Политолог Рогов отметил "ошеломительную хрупкость" белорусского режима

фото ЗакС политика Политолог Рогов отметил "ошеломительную хрупкость" белорусского режима

Политолог Кирилл Рогов порассуждал о феномене авторитарных режимов с несменяемыми лидерами и их запасе прочности, который, как показал ему белорусский пример последних дней, практически невозможно оценить заранее. На первый взгляд, подчеркивает специалист, ситуация выглядит для протестующих безнадежной, а власть - неприступной и страшной, однако положение дел способно кардинально поменяться за считанные часы: президенту Александру Лукашенко, по его мнению, теперь стоит думать прежде всего "не про Конституцию, сколько про билет в Китай".

"Какой-то неучтенный пук, который раздался из неизвестного места, маленькое отклонение от привычного сценария, которое, конечно, не проблема завтра исправить. И вся железобетонная конструкция вдруг начинает в эпическом рапиде заваливаться у нас на глазах. И она, знаете, такая мощная, что уже нельзя себе представить никакой силы, которая могла бы это падение удержать. Она рушится несокрушимо под тяжестью собственного веса", - заметил автор поста в Facebook.

Главной проблемой социологической и политологической наук Рогов видит именно непредсказуемость такого рода явлений, поскольку, напоминает он, в гораздо менее с виду устойчивых диктатурах, чем белорусская, маргинальное положение условной оппозиции может не меняться десятилетиями. В целом же, заключает он признаки диктатур крайне обманчивы.

"Это, возможно, только тени наших собственных страхов, которые диктатура старательно рисует на всем, что мы видим, — на стенах домов, на тротуарах, на нашей одежде. И эти тени являются реальностью до тех пор, пока мы верим в нее", - пишет политолог.

Напомним, что масштабные уличные протесты и забастовки начались в Белоруссии после того, как в ходе избирательной кампании действующая власть посадила основных конкурентов Лукашенко в тюрьму, а на самих выборах ему насчитали 80,1% голосов.

Фото: Николай Солодников / Facebook

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