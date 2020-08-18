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17:16

Предприниматели Петербурга собирают подписи под "предсмертным письмом" Беглову

фото ЗакС политика Предприниматели Петербурга собирают подписи под "предсмертным письмом" Беглову

Владельцы кинотеатров, кафе, ресторанов и "островных" магазинов, действующих на территории торгово-развлекательных центров 18 августа начали сбор подписей под обращением к губернатору Александру Беглову

Они требуют снять ограничения на ведение своего бизнеса. К середине августа фуд-корты в ТРЦ остаются закрытыми из-за мер "антивирусной" безопасности, принятых Смольным.

"Отношение к предпринимателям со стороны власти неуважительное, предвзятое и уж простите, некомпетентное. Так как это "предсмертное" письмо от целой отрасли умирающего бизнеса, мы все еще не теряем надежды, что будем услышаны. И мы очень надеемся, что Вы, как здравомыслящий и опытный руководитель, политик, лидер это понимаете", - говорится в обращении.

Его текст опубликовали в социальных сетях сразу несколько бизнесменов. В том числе управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко, который ранее подал на городское правительство в суд,  потребовав открыть фуд-корты. В конце обращения утверждается, что его авторы готовят "письмо-жалобу" Владимиру Путину.   

- Мы планируем это письмо отсканировать уже с подписями и выслать Путину, чтобы был какой-то контроль за деятельностью правительства в Петербурге, - сообщила ЗАКС.Ру один из инициаторов обращения, владелица сети магазинов подарков Art & Shock Виктория Селиванова. 

Она рассказала, что за первый неполный день собрала 70 "живых" подписей. Среди подписавшихся в основном арендаторы ТРЦ, но есть и рядовые сотрудники. Помимо Селивановой автографы предпринимателей собирает еще несколько человек. Перед обращение в Смольный планируется в четверг, 20 августа.

Напомним, накануне в Смольном объявили, что фуд-корты в петербургских ТРЦ смогут открыться не раньше 30 августа.


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