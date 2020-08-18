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17:23

Лукашенко расценил созданный Тихановской координационный совет как "попытку захвата власти"

фото ЗакС политика Лукашенко расценил созданный Тихановской координационный совет как "попытку захвата власти"

Сегодня, 18 августа, эмигрировавшая в Литву Светлана Тихановская, по версии ЦИК занявшая на выборах президента Белоруссии второе место, объявила о создании координационного совета оппозиции, в который, в частности, вошли член ее предвыборного штаба Мария Колесникова и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Информацию об этом сообщил главный источник информации о белорусских протестах, Telegram-канал NEXTA Live.

Спустя два часа событие прокомментировал избравшийся на шестой срок президент Александр Лукашенко.

"Требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - цитирует политика ресурс TUT.by.

Отметим, что десятки тысяч протестующих по всей стране считают захватом власти именно официальное объявление о победе Лукашенко на выборах 9 августа. Демонстранты отказываются верить в то, что последний смог честно набрать 80,1% голосов против 10% Тихановской. По всей Белоруссии идут забастовки на государственных предприятиях. Первые после выборов митинги разгонялись с массовым избиением граждан и использованием против них оружия. 18 августа МВД объявило о третьем погибшем в ходе протестов.

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