Глава Калининского района отчитался о 3 млн рублей дохода

Администрация Калининского района Петербурга 18 августа опубликовала сведения о доходах и имуществе своих сотрудников. Главе района Василию Пониделко удалось увеличить свои доходы почти на миллион рублей.

Пониделко заработал за 2019 год 3 млн рублей. За прошлый отчетный период его доход составлял 2,1 млн рублей. В собственности у него все те же земельный участок (1000 кв.м), квартира (90,3 кв.м) и дом (255,7 кв.м). В пользовании у чиновника также указана квартира площадью 195,9 кв.м, которая принадлежит его супруге. Василий Пониделко все еще владеет мотоциклом Harley-Davidson Fxst Softail Custom и прицепом для перевозки водной техники.

Первый заместитель главы Калининского района Сергей Тимофеев отчитался об 1,8 млн рублей дохода за 2019 год. Более удачным был минувший год для другого зама Пониделко - Владимира Ростовского, задекларировавшего 2,2 млн рублей. Татьяна Морозкова и Анна Куваева отчитались о 1,6 млн рублей и 1,5 млн рублей соответственно. Сведений о доходе пятого заместителя главы района Михаила Асташкевича в отчете администрации нет.

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