В Петербурге закрасили граффити, посвященное Виктору Цою

Здание бывшей котельной на улице Блохина, в которой в 1980-е годы работал знаменитый рок-музыкант Виктор Цой, лишилось граффити в его честь, пишет ТАСС. Информацию агентству подтвердили в администрации Петроградского района.

"К сожалению, закрасили. Поступила жалоба на портал "Наш Санкт-Петербург", соответственно, так как стена - элемент жилого дома, а рисунок не был согласован с жителями, КГА, сотрудники ЖКС вышли на адрес и закрасили", - рассказал источник.

Изображение представляло собой визуальную аллюзию на обложку альбома "Звезда по имени Солнце", а его появление было приурочено к 30-летию даты гибели лидера группы "Кино" в автомобильной аварии.

Отметим, что в 2020 году громким событием стало закрашивание портрета Иосифа Бродского, появившегося в центре города к 80-летию со дня рождения поэта.