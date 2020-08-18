Смольный: Средняя зарплата петербуржцев превышает 65 тысяч рублей

Средняя зарплата петербуржцев превышает средний оклад жителей большинства других субъектов РФ и составляет более 65 тысяч рублей (65 337 рублей). Первым об этом со ссылкой на главу комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко, выступавшего перед коллегами, написал правительственный портал "Город+".

Речь идет о так называемой номинальной зарплате, размер которой высчитали, исходя из данных с января по май. Таким образом, она выросла по сравнению с тем же временным отрезком прошлого года на 3,5%. Что касается так называемой средней реальной зарплаты, то она выросла на 0,8%.

Согласно официальным данным, по итогам 2019 года средний петербуржец реально зарабатывал 63,2 тысячи в месяц.