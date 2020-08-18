Шлосберг: Лукашенко никогда не поймет главной причины протестов

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг заметил в поведении белорусского президента Александра Лукашенко, против правления которого в последние дни протестуют по всей стране, признаки аффекта. 26-летнее пребывание у власти, по мнению Шлосберга, деформировали психику, образ мышления и даже когнитивные и риторические способности белорусского лидера, который постоянно ассоциирует себя с государством и часто общается с людьми заносчиво, с позиций единственного "кормильца". Тем временем, кормильцем, уверен "яблочник", в этих взаимоотношениях, наоборот, вправе считать себя народ.

"Из этой матрицы Лукашенко не выйдет. Это его психологическое нутро. Он никогда не поймет причин уже произошедшего в Беларуси. Не поймёт, что причина протестов – он сам, его отношение к людям, его политика, его патологическое властолюбие и готовность к любой жестокости, любым преступлениям ради власти. Он оправдал себя во всём и за всё, в том числе на будущее", - написал российский политик в своем Telegram-канале.

Диалог с многолетним правителем соседней страны, по мнению Шлосберга, уже со всей очевидностью невозможен, и на ситуацию теперь способны повлиять только "физически непреодолимые для него вещи", и, в первую очередь, демарш пока лояльных ему силовых структур вкупе с экономическим дефолтом.

"Общества в системе периодических элементов власти Лукашенко не существует", - заключил демократ.

Напомним, что белорусский ЦИК насчитал многолетнему президенту очередную разгромную победу с 80-процентным результатом, что вывело на улицы десятки тысяч разгневанных белоруссов и побудило их на организацию забастовочного движения. Евросоюз не признал результатов выборов.